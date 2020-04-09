Названы губительные для автомобиля стили вождения

Москва, 9 апреля. Определенные стили вождения автомобиля способны нанести серьезный вред транспортному средству. Автолюбителям следует придерживаться нескольких правил, чтобы избежать опасных последствий необдуманной езды.

Специалисты говорят, что одинаково губительной для автомобиля может быть и агрессивная манера вождения, и чрезмерно спокойная. В первом случае автолюбитель рискует ускорить износ тормозных колодок и испортить другие узлы. Причиной этому служит быстрый старт в потоке транспорта и резкое торможение перед светофором или другим автомобилем.

Перегазовывание также портит коробку передач, покрышки, а также руль. Эти детали буду изнашиваться и требовать замены чаще, если вы пользуетесь агрессивным стилем вождения на дороге, передает «Инфорекатор».

Отмечается, что не только резвая езда способна нанести ущерб машине. Движение на пониженных оборотах также вредит двигателю. Это происходит, если показатели тахометра стабильно удерживаются на условной отметке в две тысячи оборотов. Это приводит к образованию нагара в автомобиле. Избавиться от него поможет небольшой спринт на 4-5 тысяч оборотов.

Специалисты пришли к выводу, что оптимальным стилем вождения будет тот, при котором соблюдается скоростной режим, а ускорение для чистки от нагара применяется исключительно на скоростных автотрассах.