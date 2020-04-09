Сирийские боевики отказываются умирать в Ливии за интересы Турции

Боевики из Сирии, которых для участия в войне в Ливии рекрутирует Турция, отказываются ехать на смерть в эту североафриканскую страну. «Сирийская национальная армия» (СНА) остановила отправку партии боевиков из группировок «Лива Султан Сулейман Шах» и «Лива Султан Мурад» в Ливию. О том, почему наемники из САР все реже соглашаются воевать за интересы Турции на территории ливийского государства - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турции боевики не по карману

Отношения между Анкарой и перебрасываемыми в Ливию наемниками становятся все более напряженными. По данным Step News Agency, отправка боевиков за последнее время была отложена уже второй раз.

Турция шантажирует своих «подопечных» невыплатами зарплат. В ответ боевики СНА устраивают акции протеста, требуя денег и угрожая Анкаре переходом на сторону правительственных войск, а также захватом южной части Турции с последующей передачей этой земли Сирии.

Экономическая ситуация в турецком государстве все меньше позволяет руководству страны заигрывать с СНА. Недавний доклад Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующегося в Лондоне, свидетельствует о том, что турецкое командование стало задерживать зарплаты своим сирийским наемникам в Ливии. Боевики разочарованы условиями работы в североафриканской стране. Турки, согласно этой информации, заплатили СНА только за один месяц кампании. «Это не дало нам ничего, – приводит SOHR высказывания одного из наемников. – Мы все хотим вернуться в Сирию».

Глава SOHR заявил, что среди сирийских наемников, воюющих в Ливии, зреет недовольство, которое грозит перерасти в бунт. Боевики, «отправившиеся поддержать братьев-ливийцев» умирают на чужбине — некоторые, причем, от рук триполитанских группировок, подчиненных МВД Правительства национального согласия.

Согласно расследованию американской журналистки Линдси Снелл, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отправил боевиков в Ливию, обещав им денежное вознаграждение и гражданство. Однако в итоге он их обманул.

По ее словам, семьям боевиков были обещаны выплаты в размере около семи тысяч долларов, если те погибнут в Ливии. Помимо этого, Анкара обещала родственникам боевиков гражданство Турции, однако сейчас об этом речи не идет.

Переброска боевиков

Несмотря на оружейное эмбарго, введенное ООН против Ливии в 2011 году, Турция поставляет в Триполи военную технику, оружие и боеприпасы на протяжении всего существования «правительства нацсогласия». Анкара также помогает ПНС живой силой, перебрасывая боевиков из Идлиба и инструкторов.

Премьер-министр ПНС Файез Саррадж в мае попросил президента Эрдогана усилить поддержку. После этого переброска приобрела регулярную основу. Первая крупная поставка военной техники, оружия и боеприпасов из Турции была зафиксирована буквально через пару дней после контакта Сарраджа с турецким президентом — 18 мая в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, поставившее партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС. В разгрузке принимали участие турецкие военные, попавшие на одно из фото. Согласно имеющей информации, всего приехало 25 MRAP.

Информация о том, что Турция перебрасывает сирийских боевиков в Ливию, также начала появляться весной 2019 года. Отряды джихадистов направлялись в ливийские Триполи и Мисурату, чтобы усилить вооруженные группировки Правительства национального согласия (ПНС).

Как удалось выяснить ФАН, сирийских джихадистов переправляли в Ливию морем не только из Мерсина, но и с порта в Стамбуле.

Не ориентированы национально

Заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков в беседе с ФАН согласился с тем, что информация о нежелании боевиков СНА больше воевать за амбиции турков в Ливии в очередной раз свидетельствует о том, что «Сирийская национальная армия» — это не вооруженная оппозиция, которой ее пытаются выставить, а наемники Турции, которых Эрдоган использует в своих геополитических интересах.