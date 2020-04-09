США голосоловно обвинили Сирию в применении химоружия и пригрозили санкциями

Вашингтон, 9 апреля. Власти США пригрозили Дамаску новыми санкциями после выводов экспертов ОЗХО о применении химоружия в Сирии, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств. Об этом в четверг заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что Вашингтон теоретически мог бы поднять вопрос о наказании Сирии в Совбезе ООН, однако эту инициативу сразу же заблокируют Россия и Китай.

«По этой причине нам придется предпринимать действия другого рода. Это действия политического, дипломатического и экономического характера», — отметил представитель Госдепа.

При этом он не стал уточнять, какие именно санкции будут введены и в отношении каких людей или организаций.

Напомним, что ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила доклад, в котором утверждается, что сирийская армия весной 2017 года якобы применила химоружие в Аль-Латамне.

Российская сторона в свою очередь указывает на то, что все выводы экспертов ОЗХО сделаны на основе показаний представителей так называемой вооруженной оппозиции и представителей НКО «Белые каски». Последние уже неоднократно уличались в создании фейков.

Данная организация, которая находится на финансировании Госдепартамента США, уже неоднократно готовила постановочные видео с актерами, которые изображали пострадавших от химатаки людей. Эти ролики уже дважды становились поводом для вооруженной агрессии США против Сирии. Во второй раз к никем не санкционированному обстрелу суверенной страны присоединились союзники США — Франция и Германия.

При этом сирийские власти неоднократно заявляли об отсутствии химического оружия. Весь химический арсенал страны был вывезен еще несколько лет назад под надзором ОЗХО. Те инциденты, которые происходили в Сирии, были провокацией боевиков, заинтересованных в давлении на Дамаск.

