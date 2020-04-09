Рудковская призналась, что хочет поймать и сдать полиции Лену Миро

Москва, 9 апреля. Российский продюсер Яна Рудковская призналась, что хочет призвать к ответу за свои нелицеприятные и оскорбительные посты скандального блогера Лену Миру.

Рудковская отметила, что большинство негативных комментариев на ее страницах и профилях в социальных сетях оставляют анонимы. По словам продюсера, ей безразлично, кто скрывается за безымянными аккаунтами, но есть один единственный человек, которого Рудковская хотела бы наказать за оскорбления.

«Это Лена Миро», — призналась она в интервью проекту «Антиглянец».

Яна Рудковская подчеркнула, что посадила бы перед собой скандального блогера и поинтересовалась, что она ей сделала. Продюсер указала, что Миро пишет «полную чушь, после которой выворачивает». Рудковская выразила недоумение по поводу того, что Миро на пустом месте унижает людей и глумится над ними.

«Я считаю, это уже люди психически ненормальные. Но к сожалению, они делают ужасные вещи. Вопрос в том, что может быть, это пишет и не она. Может, это пишет группа товарищей под ее брендом», — пояснила Яна Рудковская.

Она добавила, что хочет поймать Миро и сдать ее правоохранительным органам.

Блогер Лена Миро ранее прокомментировала внешность продюсера Яны Рудковской. По ее мнению, Рудковская имеет проблемы с алкоголем. Как предположила блогер, 44-летний продюсер тратит большие деньги на услуги салонов красоты, однако ничего не помогает, так как та регулярно употребляет алкоголь. По словам Миро, пагубную привычку Рудковской выдает ее внешность.