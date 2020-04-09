Водолацкий призвал жестоко бороться с фейками о COVID-19, нагнетающими напряженность в РФ

Москва, 9 апреля. Первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий призвал жестоко бороться с фейковыми новостями о коронавирусной инфекции в России.

По мнению депутата, вбросы о якобы отсутствии в РФ аппаратов ИВЛ и других средств для спасения людей «нагнетают социальную напряженность». Фейковая информация оказывает серьезное влияние на обстановку в стране и безопасность.

«С фейковыми заявлениями нужно очень жестоко бороться и ликвидировать их посты, право вещания на территории РФ, чтобы они не занимались пропагандой насилия и расшатыванием ситуации в гражданском обществе», — сказал член Государственной думы в беседе с Nation News.

Вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд, говоря о фейках о коронавирусе, призвал думать и анализировать получаемую информацию, а не тиражировать увиденное в прессе и Интернете. По его мнению, следует обращать особое внимание на репутацию вещающих экспертов и проверять все источники информации.

«Единственный способ профессиональной работы — думать», — убежден профессор.

По его мнению, журналистам стоит активно работать с учеными и основываться только на профессиональной информации. Профессор считает, что «просвещение и обращение к ученым» поможет в борьбе с фейками.

С ним согласился и академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов. По его словам, публикации должны писаться на основе нескольких мнений ученых.

В России зачастую фиксируются ложные сообщения о пандемии коронавируса. По словам депутата Василия Пискарева, комиссия ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства изучает публикации зарубежной прессы о борьбе РФ со смертоносным вирусом, некоторые СМИ некорректно освещают действия Москвы.

Пискарев привел ряд изданий, которые публиковали небылицы. В частности, «Медуза и «Радио Свобода» писали о дефиците в РФ аппаратов ИВЛ, а это, подчеркнул Пискарев, не соответствует действительности.