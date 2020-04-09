Сирия, 9 апреля. Взрыв заминированного автомобиля произошел в городе Аль-Баб на севере Алеппо. Еще один из высокопоставленных членов ХТШ покинул ряды группировки. Союзники Турции конфискуют дома сирийцев в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят работы по разминированию местности в районе Аль-Кабун в Дамаске.

Курдские вооруженные бандформирования: подозреваются в минировании автомобиля в городе Аль-Баб северо-восточнее Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась еще одного из своих высокопоставленных членов, который покинул ряды группировки.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили подкрепления к линии разграничения с курдскими боевиками в районе Тель-Рифата в Алеппо; подверглись междоусобным стычкам в северной части Ракки; конфискуют оставленные сирийцами дома на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в районе Аль-Кабун в Дамаске начался новый этап работ по зачистке местности от СВУ и боеприпасов, оставленных боевиками. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) будут задействованы в ликвидации следов военного присутствия террористов в период с 10.00 до 14.00. Как известно, Аль-Кабун был зачищен от боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»1*** весной 2017 года.

Провинция Алеппо

Поступила информация о взрыве в городе Аль-Баб. Согласно данным новостного портала Al Nour, произошла детонация заминированного автомобиля, в результате чего ранения получил один из членов поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии». Инцидент произошел неподалеку от мечети Фатима Аль-Захра. В установке бомбы подозревается курдская группировка «Силы освобождения Африна». Более подробная информация о случившемся пока выясняется.

Между тем боевики протурецких формирований направили дополнительные силы к линии разграничения сил с курдскими бандгруппами в районе Тель-Рифата. Подкрепления были переброшены к городу Азаз. Предполагается, что в скором времени на линии разграничения сил возобновятся столкновения. Напомним, накануне в результате обстрелов союзников Турции на данном направлении получил ранения ребенок.

Провинция Идлиб

Еще один из высокопоставленных членов сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры» террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» покинул ряды формирования. В оппозиционных интернет-порталах было опубликовано заявление, в котором о своем уходе заявил глава так называемого Верховного совета группировки Бассам Сиони. О том, по какой причине террорист принял подобное решение, не сообщается.

Напомним, накануне ХТШ также лишилась полевого командира по прозвищу Абу Малик Ат-Таллик, который объявил о несогласии с политикой руководства, в результате которой боевики утратили обширные территории в зоне «Большого Идлиба».

Провинция Ракка

На севере провинции вновь вспыхнули стычки между боевиками различных протурецких бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), в противостояние вступили террористы группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» и так называемой «Сирийской свободной полиции». Вооруженный конфликт был спровоцирован попыткой произвести задержание одного из командиров «свободной полиции» по прозвищу Аль-Хамза, которого обвинили в коррупции и пытках женщин. Боевики 3-го корпуса «Сирийской национальной армии» окружили военный штаб «Сирийской свободной полиции» и потребовали от членов формирования сложить оружие.

Провинция Хасака

Протурецкие силы начали расселяться в покинутых местными жителями домах в зоне операции «Источник мира», передает Telegram-канал (rybar). Так, в город Рас аль-Айн на севере Хасаки прибыли 19 автобусов с боевиками группировок «Ахрар аш-Шаркыя» и «Аль-Джабхат аш-Шамия» и членами из семей. Отмечается, что в ближайшее время в оставленных жилых домах будут расселены около 900 террористов и их родственников.

Как известно, подобная ситуация наблюдается в кантоне Африн на северо-западе Алеппо, который Анкара и поддерживаемые ей формирования заняли в результате операции «Оливковая ветвь» в марте 2018 года. Вслед за конфискацией покинутых домов оставшееся коренное население столкнулось с принудительными выселениями и арестами тех, кто отказывается исполнять требования боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.