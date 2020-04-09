Шерин объяснил «вранье» властей Польши о количестве жертв коронавируса

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский обвинил правительство Польши в сокрытии правды по числу жертв коронавируса в стране. Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что сейчас в мире идет «обычная игра цифрами» в статистике умерших от коронавирусной инфекции.

Во время эфира на телеканале TVN Тшасковский, отвечая на вопрос, знает ли он, каков масштаб заражений и количество погибших от коронавируса в Варшаве, отметил, что здесь есть «серьезные расхождения», о которых правительству Польши сообщалось ранее.

«Вчера правительство сообщило о восьми летальных случаях в Варшаве, в то время как свидетельства о смерти, которые я вижу, показывают, что этих жертв было 32 за вчерашний день», — заявил мэр Варшавы.

По его словам, есть основания полагать, что «умерших намного больше, вероятно, зараженных тоже гораздо больше».

Первый зампред Госдумы по обороне Александр Шерин признался, что ему пока не понятны мотивы обвинения мэра Варшавы в адрес правительства Польши.

«Может быть, тут имеется ввиду помощь из общегосударственного бюджета, которую город может получить, или еще другие причины. Но мы до конца не можем быть уверены ни в любой статистике, ни в каких данных, которые озвучивают. Необходимо понимать причины смерти, результаты вскрытия. Человек мог заболеть коронавирусом, но это могло дать осложнения на какие-то другие болезни, которые были до этого. Возможно человек умер, не находясь под обследованием и под наблюдением врачей. Но установить это может только судебно-медицинская экспертиза через вскрытие. Патологоанатомы имеют все необходимые ресурсы для того, чтобы провести соответствующее исследование», — заявил Шерин в интервью Федеральному агентству новостей.

В настоящее время во всем мире идет «обычная игра цифрами» по количеству жертв от коронавируса, поясняет парламентарий.

«Их никто и никак не может проверить, равно как опровергнуть или подтвердить. Мы получаем информацию из средств массовой информации, — телевидения, радио, интернета. Все это происходит в режиме онлайн — 24 часа в сутки. Идут какие-то сводки в телеграм-каналах. Но кто под этими сводками подписался? Поэтому здесь можно друг друга обвинять, что кто-то скрывает, кто-то преувеличивает, а кто-то преуменьшает», — заметил депутат.

Шерин полагает, что любые заявления по фальсификации числа погибших от коронавирусной инфекции от градоначальника Варшавы не имеют никакого основания под собой.

«Невозможно доверять ни властям Польши, ни мэру Варшавы, потому что эта страна дискредитировала себя в глазах России и мирового сообщества через неоднозначные и лживые обвинения. Поэтому вранье есть не только в Польше, но и во все мире по одной простой причине — там где невозможно проверить информацию, всегда будут какие-то подтасовки. А уже вопрос, кто этим будет заниматься и какие цели преследуются, нужно смотреть, у кого какой мотив», — подчеркнул собеседник ФАН.

Согласно последней информации, количество зараженных COVID-19 в Польше составило 5205 человек, из них 159 скончались. Польские власти ввели режим эпидемии по всей стране.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого ввести дополнительные поборы для стран-участниц Европейского союза, чтобы изыскать новые средства для борьбы с коронавирусом, обвинил Варшаву в желании «выехать из кризиса на чужом кошельке».