Блефующий Трамп пошел ва-банк в нефтяной войне против России

Сегодня должен состояться перенесенный с 6 апреля внеочередной раунд переговоров в формате ОПЕК+, то есть с участием государств-членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, России и ряда других экспортеров нефти. Поскольку назначенный представитель США Райан Ситтон буквально накануне вечером заявил, что не планирует участвовать в данном мероприятии, ситуация выглядит, можно сказать, взрывоопасной.

И дело даже не в том, что в настоящее время на мировом рынке черного золота, как утверждается, предложение примерно на 20 млн баррелей в сутки (б/с) превышает спрос, вследствие чего падают цены, переполняются хранилища и так или иначе будет сокращаться нефтедобыча. Все это, так сказать, «верхушка айсберга».

Дело в том, что сейчас под флагом коронавирусной пандемии COVID-19 прекращена или ограничена работа около 81% трудоспособного населения нашей планеты, т. е. свыше 2,7 млрд человек. Продуктивные потери с каждым днем нарастают и по итогам года пока прогнозируются в диапазоне 5–10%. Это — в среднем, на деле же разные страны пострадают каждая по-своему.

То есть грядущие потери не будут равномерно «размазаны» по всему миру или внутри каждой страны. Напротив, максимальной силы удар придется как раз по наименее благополучным макрорегионам (типа Африки), странам (типа Украины) и социальным слоям. А уже оттуда кризис будет «просачиваться наверх». Для России «цена вопроса» пока балансирует на нижней планке, около 5% ВВП к уровню 2019 года, и может оказаться даже меньше, если режим нерабочих дней будет отменен до 30 апреля.

Но это — если будет быстро завершена «нефтяная война», приведшая к почти двукратному падению цен на черное золото. По данным Росстата, наша страна добыла в 2019 году 560,2 млн т нефти и газового конденсата (или около 11,2 млн б/с), из них на экспорт ушло 267,5 млн т (около 5,35 млн б/с). То есть снижение мировых цен даже на 20 долл. за баррель в 2020 году снизит оценку российского ВВП примерно на 82 млрд долл., или еще на 5%. А ведь экстремум падения в конце марта составлял почти 40 долл. за баррель, и речь идет о том, что это далеко не предел.

Сегодня, продав тройскую унцию золота, на полученные деньги (около 1700 долл.) можно купить больше 50 баррелей нефти Brent (около 32 долл.). В конце марта это отношение превышало отметку 70, хотя средняя цифра за последние полвека находилась в диапазоне 15–18. Даже в 1973 году, когда доллар окончательно отвязывался от золота, оно не достигало и 40.

С чем это связано? С тем, что нефть сейчас катастрофически недооценена, или с тем, что она в прежних количествах мировой экономике, переживающей кризис, больше не нужна?

Поскольку массового перехода к новым энергетическим технологиям в мире пока не наблюдается, а использование возобновляемых источников энергии: солнца, ветра и т. д., — остается «игрушкой для богатых», первый вариант ответа представляется более верным.

Тем более что сейчас наблюдается практически тотальное бегство акторов рынка из деривативных финансовых инструментов (акций, облигаций и проч.) в «живые» деньги. На нефть и другие сырьевые товары денег просто «не оставалось». И в этих условиях администрация Дональда Трампа 28 марта практически национализировала Федеральную резервную систему, а следовательно — и эмиссию доллара.

Это — экстраординарный шаг, отрицающий все нормы либерал-монетаристской экономики. Можно сказать, что Трамп пошел ва-банк, и это, по большому счету, дикий блеф. Но в результате у США появилась возможность какое-то время финансировать свое внутреннее производство, включая добычу сланцевых энергоносителей, фактически при любой — даже отрицательной — цене на конечный продукт. И, соответственно, шантажировать не только Россию, но и все страны-экспортеры нефти.

Проблема здесь в том, что при низких ценах на черное золото рушится не сама по себе американская сланцевая индустрия — рушится нефтедоллар как основание, на котором стояла вся «империя доллара».

Одно дело, когда этот рынок имеет физический объем в 100 млн б/с по цене в 60 долл. за баррель. Это фундамент почти в 2,2 трлн долл. в год, и на нем, используя всю сумму финансовых технологий, можно построить «бумажный» рынок объемом 22–24 трлн долл. И совсем другое дело, когда это — даже 80 млн б/с по цене в 30 долл. за баррель: «на выходе» получается лишь 0,88 трлн долл. «физической» нефти и всего 9,6 трлн долл. нефти «бумажной». Падение в 2,5 раза!

Сейчас речь идет о том, чтобы участники ОПЕК+ согласились сократить свою нефтедобычу на 14% (от текущего уровня или предыдущих квот — в данном случае не так важно). А завтра, 10 апреля, к этому соглашению должны присоединиться на экстренном саммите министров энергетики «Большой двадцатки» и все нефтедобывающие страны G20: Бразилия, Канада, Мексика и Норвегия.

Однако, как уже заявил президент США, Америка «не может гарантировать» сокращение своей нефтедобычи, поскольку картельные сделки такого рода запрещены ее внутренним законодательством (акт NOPEC был принят в марте 2019 года, несогласие с ним стоило Рику Перри поста министра энергетики США). Но, мол, такое сокращение могут обеспечить штаты Техас и Оклахома, на которые приходится львиная доля нефтедобычи США.

Что ж, это переговорная позиция, весьма характерная для Дяди Сэма. Ранее Россия заявляла о согласии сократить свою добычу на 1 млн б/с при условии, что к соглашению ОПЕК+ присоединится и американская сторона, отвергнув предложение Саудовской Аравии «ужаться» на 1,5 млн б/с. Теперь же от России требуется сокращение на 1,6 млн б/с — с невнятными обещаниями со стороны даже не Вашингтона, а, получается, Остина, что ли?

Кажется, что на руках у Трампа и Ко абсолютно выигрышная комбинация, которой российская сторона ничего не может противопоставить и будет вынуждена пойти на американо-саудовские условия. Но так ли это?

Скорее всего, наша страна сегодня заявит о готовности к 14%-ному сокращению, но в привязке к официальному подтверждению аналогичных действий со стороны всех нефтедобывающих стран G20, не входящих в соглашение ОПЕК+.