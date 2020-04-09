Польский журналист Корейба рассказал о стереотипной паранойе по отношению к России

Москва, 9 апреля. Политика и медиапространство в Польше наполнены стереотипной паранойей по отношению к России. Об этом заявил польский журналист и политолог Якуб Корейба.

Он рассказал, что несколько изданий прекратили с ним сотрудничество за точку зрения, отличную от насаждаемого мнения.

«У нас, к сожалению, люди думают по схемам, по стереотипам. Если кто-то выходит за рамки, то значит он уже плохой, если он говорит не то, что сейчас в тренде, то значит, он нам не нужен», — отметил Корейба.

По его словам, наивно полагать, что украинские националисты будут выстраивать конструктивный диалог с Польшей. Данные деструктивные силы «несовместимы с европейским выбором Украины».

«Это проявление такой стереотипной паранойи, что любой человек, который общается на русском, живет в России, у которого много русских друзей, он подозрительный, он не свой», — подчеркнул журналист.

При этом зачастую среди специалистов по России оказываются те, кто вообще ни разу не был в России и не знает ни одного слова по-русски.

Ранее в жители Польши осудили скандал с доставкой российской гуманитарной помощи в Италию в связи с эпидемией коронавируса. В СМИ появились сообщения, что Варшава не пропустила российские самолеты через свое воздушное пространство. Несмотря на то, что власти страны опровергают данную информацию, пользователи Сети отметили, что польское руководство само спровоцировало скандал своей русофобской политикой, передает «Газета.ру».