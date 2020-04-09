Почти 200 стран могут отказаться от дипотношений с террористами ПНС после запроса ФЗНЦ

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) направил официальные письма в министерства иностранных дел 182 государств мира с предложением рассмотреть возможность прекращения дипломатических отношений с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил президент ФЗНЦ, член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Ранее Александр Малькевич обращался с инициативой расторжения дипотношений с ПНС со стороны России — соответствующие предложения от лица ФЗНЦ он направлял в профильные комитеты Госдумы РФ, Совета Федерации ФС РФ и лично главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Главным аргументом для прекращения взаимодействия с так называемым ПНС Ливии Малькевич назвал де-юре утраченную легитимность триполитанской структуры, которую «можно назвать террористической».

«Кстати, мы просили и предлагали закрыть на территории РФ и посольство ПНС, не прерывая при этом дружеских отношений с ливийским народом и его легитимными представителями. Добавлю, что посольство и так само себя закрыло фактически с первых чисел марта, отказавшись принимать любых посетителей, включая депутатов Государственной Думы — и визы не выдавали, и корреспонденцию не принимали. Все для того, чтобы никто не смог подать обращение о судьбе граждан России, захваченных в мае прошлого года в плен триполитанскими боевиками», — комментирует Александр Малькевич.

Напомним, весной 2019 года социологи ФЗНЦ отправились в Ливию для проведения исследований. В мае Максима Шугалея и Самера Суэйфана без объяснения причин арестовали боевики — как выяснилось, россиян заключили в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», где их удерживают до сих пор. Официальные обвинения социологам до сих пор так и не были предъявлены, несмотря на неоднократные запросы со стороны России.

В письмах к главам внешнеполитических ведомств 182 стран мира Фонд защиты национальных ценностей также предложил рассмотреть возможность отказа каждого государства от дипломатических отношений с так называемым Правительством национального согласия, сопряженного с высылкой дипломатических представителей ПНС из страны.

«Все это время ПНС включало в свои структуры и предоставляло возможность на легальном основании продолжать противоправную деятельность представителям целого ряда бандформирований и террористических групп. Характерный пример — глава Высшего государственного совета Ливии (консультативный орган при ПНС. — Прим. ФАН) Халед аль-Мишри — один из основателей движения «Братьев-мусульман» (террористическая группировка запрещена в РФ — Прим. ФАН) в Ливии», — утверждает глава ФЗНЦ.

Малькевич отметил, что большая часть террористов легализовалась в структурах МВД и МО ПНС, среди которых есть полевые командиры, официально включенные в санкционные списки ООН и США или разыскиваемые в ряде стран.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии утратило свою легитимность в 2018 году согласно Схиратским соглашениям, а единственной легитимной властью в Ливии является всенародно избранная и признанная всеми международными институтами Палата Представителей Ливии. Это отражено в политических соглашениях 2015 года в Ливии, а также в итогах Берлинской конференции в отношении формирования нового правительства Ливии.