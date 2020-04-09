Застрявшая в Боливии россиянка осталась без денег и возможности вернуться домой

Застрявшая в Боливии россиянка Виктория Крючкова не может получить финансовую помощь, которая положена оставшимся за рубежом россиянам, и рассчитывать на бесплатный вывозной рейс на родину. Подробнее об этом она рассказала в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее мы писали об истории Виктории Крючковой. Девушка уехала в Латинскую Америку до начала пандемии и закрытия границ между странами. Из-за введенного в Боливии карантина Виктория оказалась буквально запертой в маленьком городке Уюни. Российское консульство смогло забрать девушку и перевезти ее в столицу страны — Ла-Пас, а позже — в Санта-Крус. Но проблемы на этом не закончились.

«Посольство помогло чем может. Нас в Боливии немного, всего семь человек, и это реально осложняет нашу ситуацию. За нами не отправят борт, и нас не могут перевезти в соседние страны, границы закрыты», — рассказала Виктория Крючкова.

Девушка надеялась на обещанную материальную помощь государства россиянам, которые застряли за рубежом. Однако, согласно постановлению правительства, на эти средства могут рассчитывать только те, у кого на руках есть обратные билеты в Россию на 16 марта — 31 мая. Социальная помощь будет оказана именно за период с даты, указанной на билете, до даты возвращения в РФ. Тем, у кого обратных билетов на этот период нет, будет оказана помощь в соответствии с постановлением Кабмина о содействии гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию.

В Минтрансе России сообщали, что на вывозные рейсы могут претендовать только те, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. Возвращающиеся из-за рубежа граждане РФ должны исходить из «принципа платности перелета». Если у человека есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, он должен быть готов заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Если у россиянина есть неиспользованный билет отечественного перевозчика, его примут на борт бесплатно на основании этого билета.

«Материальная помощь до открытия границ могла бы помочь. Но, в связи с новым постановлением, таких как я, кто отправился в путешествие до 1 января и не имеет билетов на руках, оставляют просто пропадать. Материальная помощь нам не положена. На вывозной рейс мы можем не рассчитывать. Как так?» — задалась вопросом Виктория.

По мнению девушки, помощь решили оказывать тем, кто уехал за рубеж в пик эпидемии, а тех, кто уже долгое время путешествует или живет и работает удаленно в другой стране, оставили без нее. Сейчас девушка осталась фактически без денег и возможности вернуться домой.

«Все в одинаковой ситуации. Какая разница, когда человек отправился путешествовать. Но если раньше в Сети винили именно «запрыгнувших в последний вагон» туристов, то без помощи остались теперь те, кто находится в длительном путешествии или работает удаленно <…> У меня украли в феврале деньги. В общей сложности — тысячу долларов. Я просто не могла купить билет домой, хотя планировала на апрель-май, в зависимости от цен», — объяснила девушка.

Виктория рассказала, что многие зарубежные авиакомпании и агентства по продаже билетов не выходят на связь с туристами и не возвращают средства. Билеты в другие страны Латинской Америки, которые были у нее на руках, фактически «сгорели»: самолеты не летают.