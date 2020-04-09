Таксист по заниженной цене возит клиентов в Петербурге. ФАН-ТВ

Петербуржец Никита Сорокин — правозащитник. Будучи инвалидом-опорником, не понаслышке знает, как тяжело бывает людям с ограниченными возможностями. В свободное время Никита подрабатывает таксистом. В условиях пандемии решил поддержать тех, кому по-настоящему нужна помощь.

«Я решил сделать такси дешевле, то есть, грубо говоря, человек платит за бензин, и не платит за работу водителя. Это своего рода благотворительность. Не могу сказать, что это прямо бесплатно, но по крайне мере помощь социальным группам, для них даже десять рублей или там три рубля это существенно», — говорит Никита.

Обращения и заказы он принимает в социальных сетях, где и разместил пост с объявлением. Никита готов возить нуждающихся на средние и дальние расстояния по заниженной цене. Главное — обсудить поездку заранее.

«Мы обговариваем маршрут, я примерно прикидываю время, ситуацию с пробками и решаю, можно ли не поднимать ценник и возить людей дешевле гораздо, и это чисто моя инициатива», — продолжает парень.

Всю неделю от клиентов нет отбоя. Многие узнают о Никите через сарафанное радио. Порой он даже бесплатно помогает подопечным Центра социальной помощи. Важно лишь, чтобы люди не злоупотребляли его добрым отношением.

«Такие люди открыты для жертвенности, для помощи, для милосердия. Вот именно Никита такой человек. Если вдруг мы выставляем просьбу какую-то о помощи, именно как авто-волонтер, он в первых рядах откликается на эту просьбу», — говорит Мария Загалова, директор Центра социальной помощи «Дар в будущее».

«О Никите я узнала неделю назад, я прочитала пост, он сам выложил, и воспользовалась.<…> Я думаю, что буду пользоваться очень часто, если конечно Никита не будет занят, я буду все время просить его», — делится Мариана Кужакару, клиент.

Не забывает Никита Сорокин и о мерах безопасности, связанных с распространением коронавируса. По его словам, в бардачке автомобиля есть все необходимое: влажные салфетки, антисептик и маски.