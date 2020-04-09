«ХимРар» заявил, что ситуация с коронавирусом в России пойдет на спад к майским праздникам

Москва, 9 апреля. Ситуация с коронавирусом в России может вскоре стабилизироваться, пандемия пойдет на спад к майским праздникам, считает председатель совета директоров фармацевтической группы компаний «ХимРар» Андрей Иващенко.

По его словам, при сохранении текущих тенденций ситуация с опасной инфекцией в стране должна стабилизироваться. Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом​​​. До этого она сообщала, что ситуация с COVID-19 в РФ пока развивается по наиболее благоприятному сценарию.

«Я в этом смысле оптимист. Та статистика, которую мы видим — это падающая экспонента, она означает, что, если тенденция сохранится, в ближайшее время мы увидим стабилизацию ситуации и к майским праздникам», — подчеркнул Иващенко.

По его словам, скоро можно будет говорить о спаде пандемии. Как пишет РИА Новости, меры власти по борьбе с коронавирусом специалист оценил положительно.

По данным на 9 апреля, на территории России официально зарегистрирован 10 131 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.