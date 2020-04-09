Бредихин предложил Украине поставлять газ из России через ДНР и ЛНР



Прекращение борьбы Киева за доходы с транзита российского газа через украинскую территорию свидетельствует о том, что возникшую бюджетную дыру будут закрывать все новыми кредитами с Запада. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал слова главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, заявившего, что правительство его страны готово к прекращению транзита «голубого топлива» из РФ в европейские страны, которое неизбежно произойдет, когда будет достроен «Северный поток — 2».

«Напомню, что предыдущие украинские лидеры — и [Петр] Порошенко, и [Виктор] Ющенко, и даже [Виктор] Янукович — проводили настоящие «газовые войны», пытаясь хоть как-то сохранить эту важнейшую статью государственного бюджета. Но теперь, видимо, нашлись новые источники средств — в частности, тот самый транш от Международного валютного фонда, который должен хоть как-то компенсировать денежные потери», — считает политолог.

Эксперт убежден, что президент Украины Владимир Зеленский совершает серьезную ошибку, оставляя борьбу за российское «голубое топливо». Идя дорогой популизма, декларируя, что «мы, мол, и без российских денег со всем справимся», он тем самым пускает по ветру все труды своих предшественников, хоть как-то пытавшихся не ввергнуть страну в долговую яму.

Бредихин предположил, что смелость в суждениях украинских чиновников обусловлена «весенним периодом», когда повсюду устанавливается теплая погода. По его мнению, ближе к декабрю «разговоры пойдут уже в обратную сторону». Тем не менее, политолог предложил Зеленскому пойти дальше и вообще в принципе отказаться от покупки энергоресурсов непосредственно у России, начав приобретать их через ДНР и ЛНР.

«Почему бы и нет? — спрашивает собеседник ФАН. — Газотранспортная система там есть. Но можно и через Белоруссию — там, несомненно, будут рады излишней щепетильности украинского руководства».

Бредихин также прокомментировал слова Макогона о «непрекращающемся противодействии» Киева строительству «Северного потока — 2» и связанных с этим надежд на поддержку США и Евросоюза. По его убеждению, странам ЕС в последнюю очередь нужно ставить палки в колеса проекту, который делается исключительно в их интересах.