Горячая Африка: хроника событий в Сахеле за минувшую неделю

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в регионе африканского Сахеля за прошедшую неделю.

В районе озера Чад продолжается наступление на позиции «Боко Харам» и ИГ1 (организация запрещена в России) в рамках операции «Гнев Бома». Регулярно сообщается о ликвидации сил противника и разрушении баз группировок.

Также неоднократно демонстрируются многочисленные трофеи, захваченные в ходе наступления.

На фоне проходящей операции президент Чада Идрис Деби заявил, что Руанда, Судан и Нигерия оказали существенную поддержку в поставках военного оборудования, не указав отдельно его характер.

При этом в медиапространстве появлялись сообщения, что содействие чадскому наступлению оказывал Израиль, предоставляя разведывательную информацию о позициях джихадистских группировок. Стоит отметить, что в прошлом году Израиль официально восстановил дипломатические отношения с Чадом, разорванные еще в 1972 году. Это является частью тенденции по проникновению Израиля в страны Африки, происходящему в последние годы.

6 апреля совершено нападение на позиции малийских сил безопасности в районе города Бамба, провинция Гао. Жертвами атаки стали 25 солдат, боевики разрушили лагерь и вывезли оборудование.

В районе города Севарэ провинции Мопти разбился двухместный легкий штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano, оба пилота погибли.

Совет Безопасности ООН призвал к скорейшему освобождению Сумайла Сиссе — лидера оппозиционной партии «Союз за республику и демократию» (URD), похищенного в прошлом месяце.

В условиях пандемии COVID-19 в трех лагерях временно перемещенных лиц в Бамако полностью отсутствуют медицинские маски и перчатки, есть всего лишь несколько наборов средств гигиены для мытья рук.

В районе населенного пункта Кинди Мино атакован лагерь «Боко Харам». После авиаудара в бой вступила армия Чада и успешно его заняла, однако, по словам источников, часть боевиков успела покинуть позиции.

Помимо чадского контингента, в Нигере действуют войска нескольких иностранных государств, в том числе Франции и США. На территории страны находятся американские авиабазы у Ниамея и Агадеcа на северо-востоке страны, у населенного пункта Мадама развернута французская база, способная принимать крупные транспортные самолеты.

В суд передано дело о хищениях в оборонном секторе Нигера. В период 2011–2019 годов при использовании фальшивых счетов и закупке военной техники и снаряжения по завышенным ценам были украдены сотни миллиардов западноафриканских франков. Среди владельцев компаний — близкие к президенту Махаммаду Иссуфу люди, например, Бубе Химе, сколотивший роскошное состояние после прихода Иссуфу к власти.

Согласно докладу ООН, в результате нападений вооруженных группировок опустел лагерь беженцев «Гоудубо» у города Дори провинции Сахель, являющийся крупнейшим в Буркина-Фасо. На момент февраля 2020 года в лагере проживало почти 9 тысяч беженцев из Мали.

#BurkinaFaso Goudoubo Malian refugee camp has been under attack by terrorist groups. It is now empty, refugees had to flee under the threat. The Government could not offer relocation. The international community could not protect them. Another tragedy that could have been avoided pic.twitter.com/ge4j6gyp4X