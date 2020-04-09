Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка
  /  Обновлено: 

Горячая Африка: хроника событий в Сахеле за минувшую неделю

1 773
0 Оставить комментарий
Эксперты:

Горячая Африка: хроника событий в Сахеле за минувшую неделю

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в регионе африканского Сахеля за прошедшую неделю.

Чад

В районе озера Чад продолжается наступление на позиции «Боко Харам» и ИГ1 (организация запрещена в России) в рамках операции «Гнев Бома». Регулярно сообщается о ликвидации сил противника и разрушении баз группировок.

Также неоднократно демонстрируются многочисленные трофеи, захваченные в ходе наступления.

На фоне проходящей операции президент Чада Идрис Деби заявил, что Руанда, Судан и Нигерия оказали существенную поддержку в поставках военного оборудования, не указав отдельно его характер.

При этом в медиапространстве появлялись сообщения, что содействие чадскому наступлению оказывал Израиль, предоставляя разведывательную информацию о позициях джихадистских группировок. Стоит отметить, что в прошлом году Израиль официально восстановил дипломатические отношения с Чадом, разорванные еще в 1972 году. Это является частью тенденции по проникновению Израиля в страны Африки, происходящему в последние годы.

Мали

6 апреля совершено нападение на позиции малийских сил безопасности в районе города Бамба, провинция Гао. Жертвами атаки стали 25 солдат, боевики разрушили лагерь и вывезли оборудование.

В районе города Севарэ провинции Мопти разбился двухместный легкий штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano, оба пилота погибли.

Совет Безопасности ООН призвал к скорейшему освобождению Сумайла Сиссе — лидера оппозиционной партии «Союз за республику и демократию» (URD), похищенного в прошлом месяце.

В условиях пандемии COVID-19 в трех лагерях временно перемещенных лиц в Бамако полностью отсутствуют медицинские маски и перчатки, есть всего лишь несколько наборов средств гигиены для мытья рук.

Нигер

В районе населенного пункта Кинди Мино атакован лагерь «Боко Харам». После авиаудара в бой вступила армия Чада и успешно его заняла, однако, по словам источников, часть боевиков успела покинуть позиции.

Помимо чадского контингента, в Нигере действуют войска нескольких иностранных государств, в том числе Франции и США. На территории страны находятся американские авиабазы у Ниамея и Агадеcа на северо-востоке страны, у населенного пункта Мадама развернута французская база, способная принимать крупные транспортные самолеты.

В суд передано дело о хищениях в оборонном секторе Нигера. В период 2011–2019 годов при использовании фальшивых счетов и закупке военной техники и снаряжения по завышенным ценам были украдены сотни миллиардов западноафриканских франков. Среди владельцев компаний — близкие к президенту Махаммаду Иссуфу люди, например, Бубе Химе, сколотивший роскошное состояние после прихода Иссуфу к власти.

Буркина-Фасо

Согласно докладу ООН, в результате нападений вооруженных группировок опустел лагерь беженцев «Гоудубо» у города Дори провинции Сахель, являющийся крупнейшим в Буркина-Фасо. На момент февраля 2020 года в лагере проживало почти 9 тысяч беженцев из Мали.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев бьет тревогу: в результате неспособности властей широко противостоять атакам джихадистских группировок лагеря беженцев становятся беззащитными, что вынуждает поселенцев покидать лагеря и искать убежища в более безопасных районах страны или вовсе возвращаться домой, что осложняется карантинными мерами из-за пандемии COVID-19. Также происходит ухудшение жизненных условий, как это произошло в лагере «Ментао», когда в ноябре 2019 года ООН была вынуждена отозвать своих сотрудников из соображений безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров