Роскачество рассказало о возможностях удаленной работы

Москва, 9 апреля. Россияне могут использовать период карантина для того, чтобы освоить новые профессии и зарабатывать на удаленной основе. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Ведомство рассказало о профессиях, которые остаются востребованными во время самоизоляции благодаря современным технологиям.

«Развитие Интернета определяет профессии будущего, поэтому сегодня «люди онлайна» — блогеры, таргетологи, SMM-менеджеры и web-дизайнеры — не сидят без дела, а продолжают работать и зарабатывать», — отметил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Одной из таких профессий является таргетолог, который настраивает рекламу в Сети.

«Таргетолог может брать за свои услуги от 5000 рублей в месяц за базовый таргет и до 300 тысяч рублей за сложные проекты с большими бюджетами. Некоторым удается вести 5-6 клиентов», — говорится в сообщении.

В условиях карантина остаются востребованными и услуги SMM-специалиста. Люди этой профессии продвигают товары и услуги в социальных сетях. Для того, чтобы добиться успеха в этой сфере, необходимо «грамотно и увлекательно писать, делать качественные фото, разбираться в рекламе».

Перспективной является также профессия web-дизайнера, поскольку сайт в Интернете нужен практически любой компании, предлагающей свои товары и услуги.

Кроме того, россияне могут попробовать себя в роли копирайтера – специалиста по написанию рекламных текстов, что также может быть прибыльным на фоне карантина.