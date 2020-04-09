Подразделения МЧС дезинфицируют дороги и здания в регионах России

Сотрудники МЧС России за прошедшие сутки продезинфицировали порядка 1000 социально значимых объектов по всей стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Как уточнили в ведомстве, за день хлорсодержащими веществами обработали 270 км дорог, 407 зданий и сооружений, 41 лечебное учреждение, 13 образовательных учреждений, 5 объектов социального обслуживания, а также 520 объектов министерства.

Для дезинфекции спасатели используют мобильный комплекс специальной обработки: с его помощью можно обрабатывать транспортные средства, местности и помещения. Состав дезинфицирующего средства безопасен для взрослого населения и для детей, утверждают в ведомстве.

В санитарной обработке приняли участие Амурский, Камчатский, Сибирский, Уральский, Волжский, Донской, Невский, Тульский, Ногинский спасательные центры МЧС России, «ЦСООР «Лидер» «Рузский ЦОПУ МЧС России», пожарно-спасательные части Чеченской Республики, Северной Осетии, Алтайского края, Волгоградской, Московской, Тверской областей. Всего было задействовано 1578 единиц техники, сообщили в МЧС.

Масштабные работы с задействованием сил и средств МЧС России по санитарной обработке мест массового скопления людей и социально значимых объектов начались с апреля, ведомство намерено вести их и дальше по мере необходимости. Сейчас все подразделения МЧС России работают в режиме повышенной готовности и принимают необходимые меры для профилактики распространения вирусных инфекций.