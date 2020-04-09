Число новых случаев заражения коронавирусом в России возросло на 1459

Москва, 9 апреля. Число зараженных коронавирусной инфекцией в России превысило десять тысяч человек, от вируса скончались за весь период 76 человек.

Согласно данным, за минувшие сутки в РФ число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, возросло на 1459 человек.

«На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрирован 10 131 случай (+16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

За последние 24 часа в России выписали из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.

Ранее стало известно, что в России проведено более миллиона тестов на выявление нового типа коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило полтора миллиона человек, от инфекции скончались свыше 88 тысяч человек, напомнила Deita.ru.

Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться по всей планете.

Китайские власти обвинили США в причастности к созданию нового вида вируса. Некоторые эксперты в подтверждении слов Пекина приводят свои доказательства. Например, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.