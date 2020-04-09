Россияне рассказали о своем отношении к происходящим в мире событиям

Москва, 9 апреля. Жители России считают чрезвычайно тревожной текущую ситуацию в мире. Об этом свидетельствуют данные кризисного мониторинга, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Специалисты выясняли у россиян, как они относятся к сложившейся ситуации в стране, мире, а также их семье. Так, положительное отношение россиян возрастает по мере оценки ситуации от глобального к частному.

69% граждан России заявили, что хорошо оценивают ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни. Негативно оценивают сложившееся положение вещей в их жизни 26% опрошенных.

Положительной обстановку в стране считают 40% граждан, 51% — отрицательной.

Негативной ситуацию в мире назвали 70% респондентов. 20% россиян положительно оценили обстановку.