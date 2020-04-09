Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник Песах обращает иудеев к важным, судьбоносным событиям в библейской истории — обретению свободы и достоинства. Российские евреи, как сообщил глава РФ, сохраняют твердую приверженность духовно-нравственным ценностям, идеалам добра и справедливости.

«Важно, что российские евреи глубоко чтут заветы и традиции своих предков и бережно передают их из поколения в поколение», — говорится в сообщении.

Более того, по словам российского лидера, евреи принимают активное участие в деятельности религиозных организаций, общественной и культурной жизни РФ.

Путин также отметил вклад еврейской общины в поддержании межрелигиозного и межнационального диалога, а также в укреплении многовековой дружбы народов России.

Песах, или еврейская Пасха, является одним из главных в иудаизме праздников в память об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте. В этом году евреи празднуют Песах с 8 по 16 апреля.