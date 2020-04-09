Сын Галкина и Пугачевой рассмешил пользователей Сети пародией на Николаева

Москва, 9 апреля. Шестилетний сын юмориста Максима Галкина и примадонны Аллы Пугачевой Гарри в образе композитора Игоря Николаева рассмешил пользователей Сети.
Семья Галкина и Пугачевой в период самоизоляции не скучает. Гарри с накладными усами предстал перед родителями с песней «Выпьем за любовь!». Образ дополнили очки, которые делают образ еще больше похожим на Николаева, пишет «Газета Кемерова».
«Выпьем за любовь… За любовь! Не узнали что ли Гарика?!» — задался вопросом сын шоумена, вжившись в образ композитора.
Видео опубликовал в своем профиле в социальной сети Максим Галкин. Его подписчики были приятно поражены талантом маленького Гарри и осыпали его комплиментами.
«Чудо ты, Гарик, молодец, умничка! Талант присутствует. Люблю тебя и твою сестренку. Конечно, и ваших родителей!» — написала t._iudina.
«Смена растет», — отметила iuliiakaliaeva.
«Молодец! С таким пацанчиком нескучно девчатам будет», — написала borntatyana75.
«Но если снять очки, изменить форму усов и прическу, то можно даже Чаплина спародировать! Думаю будет круто», — посоветовала lanasokolova0410.
Российская певица Валерия отметила, что карантин проходит в семье Пугачевой и Галкина не скучно, пишет «Вечерняя Москва».
Ранее сообщалось, что сын Кристины Орбакайте и ее экс-мужа Руслана Байсарова Дени решил проблему со стрижкой во время самоизоляции кардинально — побрился налысо. Дени Байсаров уже несколько лет живет в Великобритании, где год назад закончил престижный вуз. Во время пандемии коронавируса Дени решил не возвращаться к родне и самоизолировался в своей квартире.