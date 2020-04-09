Коронавирус 9 апреля в РФ и в мире: свежая статистика, поручения Путина, трагедия в США

Пандемия, вызванная коронавирусом, еще не перевалила свой пик, количество подтвержденных заражений в мире превысило полтора миллиона человек, число погибших приближается к 90 тысячам. Печальное лидерство по количеству умерших захватили США.

В России число подтвержденных заражений перевалило за десять тысяч, и эти цифры, увы, будут расти. Президент России Владимир Путин на селекторном совещании с губернаторами дал поручения относительно неотложных мер как по обузданию инфекции, так и по оказанию помощи гражданам и бизнесу.

Актуальная мировая сводка по коронавирусу на утро четверга, 9 апреля

— Всего зараженных в мире 1519902 человек (+89761 за сутки). — Умерло 88504 человека (+ 6385 за сутки). — Излечилось 330589 пациентов (+29459 за сутки).

Свежие данные по РФ на утро 9 апреля

— 10131 заболевших, из них 1459 новых случаев за сутки. — 76 человека умерли, 698 выздоровели. — Проведено почти миллион тестов на коронавирусную инфекцию.

Данные по Украине на 9 апреля

По официальной статистике Минздрава Украины на утро 9 апреля зарегистрировано 1892 лабораторно подтвержденных случая заражения (+244 за последние сутки), скончалось 57 человек, 45 пациентов выздоровело.

США поставили антирекорд

В США второй день подряд фиксируется рекордное число скончавшихся от коронавирусной инфекции за сутки, сообщает университет Джонса Хопкинса. 7 апреля умерших было более 1,7 тысяч; 8 апреля этот показатель вырос до 1973 человек. Всего в Соединенных Штатах более 430 тысяч заболевших, более 14 тысяч из них скончались.

Владимир Путин предложил меры по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин вечером в среду провел селекторное совещание с главами регионов. Главное, что прозвучало в наказах Путина губернаторам, — это дополнительные выплаты медикам, в первую очередь тем, кто работает непосредственно с зараженными или с теми, у кого подозрение на коронавирус, а также меры поддержки гражданам и бизнесу.

В рамках совещания президент снова обратился к россиянам, призвав граждан соблюдать режим самоизоляции, поскольку только эти меры помогут добиться перелома в борьбе с эпидемией. Владимир Путин выразил уверенность, что Россия обязательно победит «эту заразу», ведь наша страна и раньше справлялась с серьезными испытаниями.