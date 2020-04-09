Русофобия для Запада стала опаснее пандемии COVID-19

Вирус русофобии для Запада оказался страшнее пандемии COVID-19, и излечить его невозможно. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил американист Рафаэль Ордуханян, комментируя продолжающиеся нападки европейской и американской прессы в адрес России.

Ранее агентство Bloomberg пригрозило России «более глубокой рецессией» после пандемии коронавируса, так как Москва якобы не выделяет крупные суммы на поддержку своей экономики, как это делают другие страны. До этого западные СМИ неоднократно критиковали российскую помощь Италии и США, называя ее то «бесполезной», то очередной «угрозой».

Информационная война против России продолжается. Русофобия — любимое детище Запада — стало неистребимым, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Читаю прессу английскую и американскую — просто поражаюсь. У них самих люди гибнут один за другим, премьер-министр Великобритании заражен. А они Луну осваивают. А потом начинаются обвинения всех и вся. <…> Говорят об экономике, о чем угодно в других странах, но только не о себе», — констатировал эксперт.

Если говорить о ситуации с коронавирусом в Штатах, то ситуация здесь складывается совсем аховая. США занимают первое место в мире по числу зараженных, а за минувшие сутки — побили антирекорд по числу жертв. По данным университета Джонса Хопкинса, в США за прошедший день жертвами коронавируса стали 1965 человек.

«Помню, как во время работы в Америке мы ходили гулять в Центральный парк Нью-Йорка. А сейчас я смотрю, что происходит там, — он становится каким-то центральным моргом Америки. Американские друзья звонят и говорят: «Господи, как вовремя я уехал». Люди бегут оттуда как от чумного барака, а эти рассуждают об экономике других стран. Откуда они знают, сколько мы потратим? И потом, это же еще и элемент политической подлости. Да, мы не можем напечатать восемь триллионов долларов, а у вас есть эта возможность. Но весь мир же будет за них расплачиваться — за этот печатный станок. Так что здесь русофобия на марше, причем меняется ситуация, меняются проблемы: террористы, эпидемия, — но не меняется этот тренд русофобии», — сказал Рафаэль Ордуханян.

Эксперт обратил внимание, что желание России помочь другим странам в борьбе с эпидемией в западной прессе выворачивается наизнанку. Жест солидарности воспринимается едва ли не как очередной акт «агрессии».

«Нас теперь обвиняют в мягкой агрессии против кого-то: мы хотим кого-то захватить. Чем? Своими масками? Аппаратами? Специалистами? Врачами? <…> Мы должны понять простую вещь: что бы мы ни делали — даже если мы будем их вытаскивать из воды и спасать — не будет это восприниматься как нечто позитивное», — сказал Рафаэль Ордуханян.

Американист поставил Западу диагноз: вирус русофобии неизлечим и куда страшнее пандемии COVID-19.

«Мы должны смириться с тем, что есть определенные страны, где вирус русофобии гораздо опаснее. Он неизлечим. С пандемией COVID-19 мы как-нибудь справимся. А вот с вирусом русофобии в таких странах, как Англия, Польша, прибалтийские государства, нынешняя Украина, не справимся. Давайте перестанем быть хорошими для всех. Есть, к глубочайшему сожалению, страны, где ненавидят Россию до невозможности, и общественное мнение поддерживает эту позицию. Это не лечится», — считает Рафаэль Ордуханян.

Сильная Россия англосаксонскому миру не нужна — это доказывает история. О том же самом могли сказать современники и Ивана Грозного, и Петра I, Александра I, и Николая II, и даже Сталина. Тренд не меняется, констатировал эксперт.