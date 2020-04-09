Курс евро на Московской бирже опустился до 81 рубля впервые с 13 марта

Москва, 9 апреля. Курс евро на открытии торгов Московской биржи потерял 0,39% и опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.

Согласно данным на 10.22 по московскому времени, курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,62%, до уровня в 74,51 рубля.

Финансовые аналитики уверены, что падение цен на нефть не окажет негативного влияния на экономическую ситуацию в России. Специалисты рейтингового агентства Moody's отмечают, что Россия более устойчива к внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, так как обладает более гибким режимом обменного курса и большими валютными резервами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что непростое положение на рынке нефти является вызовом для России. Национальный лидер подчеркнул, что текущая ситуация вызывает беспокойство не только в Кремле, но и у членов ОПЕК и США.

Напомним, обвал цен на черное золото произошел в ночь на 9 марта после переговоров в рамках ОПЕК+, закончившихся безрезультатно. Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить объемы нефтедобычи, ссылаясь на падение спроса из-за пандемии коронавируса. Против данных мер выступили Россия и Казахстан.

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что продление сделки ОПЕК+ в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, бессмысленно. По его словам, сейчас невозможно дальнейшее снижение добычи нефти.