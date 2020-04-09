Новый перечень медуслуг для налогового вычета утвержден в РФ

Москва, 9 апреля. Правительство России обновило перечень платных медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, при оплате которых можно получить налоговый вычет. Документ опубликован на сайте кабмина.

Правительство утвердило новую редакцию перечня медуслуг и дорогостоящих видов лечения и признало утратившим силу утвержденный в 2001 году перечень. Новое постановление начнет действовать по истечению одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.

Согласно документу, в список платных медицинских услуг, за которые можно получить вычет, вошли услуги, оказанные в рамках первичной медико-санитарной помощи, оказанные в рамках специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи. В список также вошли услуги по медицинской эвакуации, услуги, оказанные в рамках санаторно-курортного лечения.

Что касается дорогостоящих видов лечения, то в список попали, в частности, ряд услуг по ортопедическому лечению с врожденными и приобретенными дефектами зубов, лечение по бесплодию, услуги в рамках паллиативной медицинской помощи.