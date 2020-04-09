В Москве начали использовать в лечении плазму переболевших коронавирусом россиян

Москва, 9 апреля. Московские врачи начали использовать плазму переболевших коронавирусом людей для лечения заразившихся пациентов. Об этом в четверг рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Институте скорой помощи имени Склифосовского и городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели», — отметила она.

Переливание получили уже семь пациентов. Врачи надеются, что выработанные донором антитела ускорят выздоровление заразившихся людей. По словам Раковой, аналогичные меры в настоящий момент принимаются в Китае, Германии и США. Как сообщает «Газета.ру», большинество заразившихся в Москве за последние сутки — это люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 698 человек, 76 умерло. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что введенные российскими властями меры по сдерживанию эпидемии позволили замедлить распространение заразы, выиграть время и мобилизовать все силы на борьбу с коронавирусом, однако пик пандемии в России еще не пройден.