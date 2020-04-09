Bloomberg оценил ущерб от коронавируса для мировой экономики

Москва, 9 апреля. Мировая экономика в течение ближайших двух лет потеряет более 5 трлн долларов из-за эпидемии коронавируса. Такой прогноз дала экономист банковской компании Citigroup Кэтрин Ман.

Сопоставимый прогноз дают специалисты из банка JPMorgan Chase. Они полагают, что коронавирус обойдется миру в 5,5 трлн долларов. При этом в развитых странах экономический спад будет сопоставим с кризисом 2008 и 1975 года. А аналитики из Bloomberg и вовсе сравнивают нынешнюю рецессию с Великой депрессией США.

«Мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов в свете того, что из-за вируса власти предписали частному бизнесу прекратить работу, а людям сидеть дома»,— отмечает агентство.

Специалисты полагают, что рецессия будет непродолжительной, однако экономикам стран потребуется время, чтобы наверстать упущенное, пишет «Газета.ру».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Из-за коронавируса были остановлены многие производства и отменены крупные международные мероприятия. Такая судьба, в частности, постигла Олимпиаду, Евро-2020 и музыкальный конкурс Евровидение.