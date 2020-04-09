Крупное ДТП с двумя грузовиками произошло под Жигулевском

Жигулевск, 9 апреля. Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло в четверг с двумя грузовиками в Самарской области, два человека погибли. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла на трассе М-5 «Урал», на выезде из Жигулевска. Внедорожник Chevrolet Niva пытался совершить обгон по обочине, однако водитель не справился с управлением, и машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль зажало между двумя фурами, в результате чего он загорелся.

В Chevrolet Niva находилось четыре человека, два из которых погибли. Также погиб щенок, которого везли во внедорожнике. Еще два человека, включая водителя, были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что 36-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Машина получила серьезные повреждения, водитель и пассажиры не пострадали. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия и выясняют, в каком состоянии за рулем находился водитель.