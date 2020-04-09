Украинский преподаватель перепутала океаны на видеоуроке по географии

Киев, 9 апреля. Видеоуроки, транслируемые для украинских школьников в связи с эпидемией коронавируса, содержат массу ошибок. Очередную нестыковку обнаружили пользователи социальных сетей.

Во время видеоурока по географии преподаватель Мария Растворова допустила ошибку, перепутав океаны. Учитель заявила, что Австралия омывается водами Тихого и Атлантического океанов, в то время как вместо последнего к берегам континента выходит Индийский океан. Больше всего пользователей Сети возмутило то, что педагог имеет соответствующую научную степень.

«И это говорит кандидат географических наук», — написал один из пользователей Twitter.

До этого бдительные украинцы обнаружили ошибку в видеоуроке по математике, которую учитель допустил при расчетах.

Коли це трапилось вперше - було нормально. Знайшлось дуже багато захисників, мовляв "всі ми люди".



Сьогодні - географія 10 клас. Виявляється Австралію омиває не Індійський океан, а Атлантичний. І це говорить школярам кандидатка географічних наук. pic.twitter.com/XrqDsjCqoM — Марія Мадзігон (@Mary_Madzigon) April 8, 2020

Видеоуроки для школьников были записаны по инициативе Министерства образования Украины из-за введенного карантина.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский назвал действия властей в Киеве «путем в никуда». Таким образом он отреагировал на принятие Верховной радой закона о невозврате банков бывшим владельцам, Документ делает невозможным передачу «Приватбанка», который ранее был изъят из владения Коломойского и национализирован, передавало Федеральное агентство новостей.