Малахов возмутился жизнью москвичей на «пылающей от коронавируса» Рублевке

Москва, 9 апреля. Известный телеведущий Андрей Малахов выразил возмущение в связи с поведением жителей Рублевки, которая, по его выражению, «пылает от коронавируса». Он рассказал о странностях российской бизнес-элиты и звезд, которые живут на Рублевском шоссе.

Малахов уточнил, что сейчас Рублевка «пылает от коронавируса», а многие ее жители находятся в больницах. Как уточнил телеведущий, многие знаменитости заразились опасной инфекцией во время отдыха на европейских горнолыжных курортах в начале 2020 года. По словам Малахова, сейчас богатые люди в РФ используют карантин и нахождение в больнице как повод для пластических операций. При этом телеведущий подчеркнул, что последствия в виде ослабленного организма знаменитостей почему-то не пугают.

«Хочется кричать, как мэры городов в Италии нарушителям карантина: вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?» — сказал Малахов.

Как пишет «Телепрограмма», Малахов считает, что знаменитости до сих пор не поняли всю серьезность ситуации с коронавирусом. Сам телеведущий уточнил, что уже дважды проверялся на COVID-19, и наличие инфекции подтверждено не было. Он также добавил, что беспокоится за своих близких.

Напомним, ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко, зараженный коронавирусом, обвинил телеведущего Андрея Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции. Об этом певец рассказал в программе «60 минут», подключившись к эфиру по видеосвязи.

На вопрос ведущей Ольги Скабеевой, какие симптомы он испытывал, Лещенко ответил, что у не было ни температуры, ни кашля. Артист говорит, что теперь его многие критикуют за то, что он пришел в студию к Малахову, а не остался на самоизоляции дома после возвращения из Штатов. По словам Лещенко, получив от Малахова приглашение принять участие в эфире, ответил, что соблюдает самоизоляцию.