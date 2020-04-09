Игорь Николаев переболел пневмонией

Москва, 9 апреля. Композитор и певец Игорь Николаев сообщил в Instagram, что выздоровел после перенесенной пневмонии, и поблагодарил коллектив врачей больницы в Коммунарке за их работу.

Ранее ряд СМИ сообщил, что артист попал в больницу с подозрением на коронавирус, однако сам Николаев опроверг это. По словам музыканта, тесты на коронавирусную инфекцию у него были отрицательными.

«Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя!» — написал артист.

Певец поблагодарил не только своих лечащих врачей, но и весь коллектив больницы в Коммунарке, который работает сутками, не снимая защитных костюмов и масок.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса.

Инфекция активно стала распространяться по всему миру. На сегодняшний день число заболевших приближается к полутора миллионам человек, от нового вируса скончались более 86 тысяч человек.

По состоянию на 8 апреля, число заболевших в России составило 8672 человека, сообщила «Вечерняя Москва». За весь период число летальных исходов превысило 60.