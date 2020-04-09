Комитет по борьбе с коронавирусом сформировали в Москве

Москва, 9 апреля. Клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией создали в Москве. Об этом говорится в официальном сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в столице.

Медики выступили с предложением создать единую систему из всех больниц для лечения коронавирусной инфекции. По словам членов клинического комитета, нужно отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и для лечения пневмонии. Специалисты пояснили, что в настоящее время в основном все пневмонии вызваны новым коронавирусом. Врачи предложили включить все стационары в единую систему. Об этом пишут «Известия».

Главный врач инфекционной больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко отметил, что точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%. В некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна, пояснил он.

«Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», — сказал Денис Проценко.

Врачи предложили также изменить маршрутизацию пациентов. Если у человека есть признаки коронавируса, но еще нет результатов теста, то лучше его госпитализировать и вести как заболевшего инфекцией.

Отметим, в клинический комитет по борьбе с коронавирусом вошли главные врачи стационаров и главные внештатные специалисты департамента здравоохранения.

Напомним, в конце декабря прошлого года власти китайского города Ухань сообщили о многочисленных случаях заболевания пневмонией, напоминает телеканал «360». Ученые выяснили, что заболевание вызывает коронавирусная инфекция нового типа. Вирус стремительно распространяется по всему миру. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле. Об это пишет «Царьград».