Активисты в Грузии спасли садовнику бизнес и отблагодарили борцов с коронавирусом. ФАН-ТВ

Алые тюльпаны в саду Како Джейранашвили расцвели, когда в Грузии объявили режим ЧП и ввели ограничения на торговлю. Урожай чуть было не пропал. Но ситуацию спасли неравнодушные активисты: они выкупили цветы и подарили их врачам.

Эти тюльпаны Како вырастил у себя на участке. Поставкой цветов на рынки Грузии занимается всю свою жизнь — и этим зарабатывает на хлеб. С волной распространения коронавируса все торговые точки в стране закрылись, и цветущая плантация оказалась не востребована.

«В этот период, когда идет урожай, хоть пару копеек бы на пропитание заработать от продаж цветов. И вдруг случилось это, и я даже ни одного цветка не смог продать», — говорит Како Джейранашвили, садовник.

Правительство Грузии разработало программу помощи малому бизнесу, однако Како не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Садовник чуть было не остаться в полнейшей нищете,но вдруг, неожиданно пришла удача.

«Мой сын рассказал о моей ситуации на своей странице в Facebook, потом этот пост распространился, из Тбилиси девушка Мариам опубликовала его у себя, и так моя история получила известность», — вспоминает садовник.

Множество неравнодушных людей решили спасти алый урожай. Родилась идея акции купить все тюльпаны и раздать их главным борцам с COVID-19.

«У нас было несколько версий, кому их подарить. Был вариант подарить их сотрудникам 112, также была идея отдать их полицейским, но все же на сегодняшний день больше всего работы у наших врачей — главных спасителей в данной ситуации», — рассказывает Сапо Ахалия, организатор акции.

Двойное добро: помощь садовнику Како, и дань уважение врачам, которые и день и ночь, не покладая рук, сражаются с опасной инфекцией.