Специалисты провели более миллиона тестов на коронавирус в России

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Москва, 9 апреля. Российские специалисты провели более миллиона тестов на определение коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день под наблюдением врачей из-за подозрения на опасную инфекцию остаются 171 тысяча пациентов, передает «Вечерняя Москва».

По данным на 8 апреля, на территории России официально зарегистрированы 8672 случая заражения коронавирусной инфекцией, 580 пациентов успешно побороли болезнь. Самое большое число заражений зафиксировано в Москве — 5841 случай.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что анализ на наличие коронавируса будет оплачен из Фонда обязательно медицинского страхования, передает «Ридус».