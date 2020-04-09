Пожилая жительница Казани умерла, не выдержав стресса после ограбления

Казань, 9 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смерти пенсионерки в Казани, у которой злоумышленник вырвал сумку-тележку с продуктами. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Татарстану.

4 апреля в полицию в Казани обратилась 80-летняя женщина, которая рассказала о нападении на нее неизвестного. Мужчина ограбил женщину на улице Файзи. Он отобрал у нее сумку-тележку с продуктами и деньгами. Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что 32-летний мужчина и раньше привлекался к ответственности за кражу.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Кроме того, были составлены административные протоколы по двум статьям.

В среду с социальных сетях стало известно, что потерпевшая пенсионерка не выдержала стресса и скончалась. Тема вызвала широкий общественный резонанс. Против мужчины, обворовашего пенсионерку, возбуждено новое уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Минздраве России объяснили рост числа зараженных коронавирусом среди россиян несоблюдением режима самоизоляции сразу после объявления нерабочих дней, сообщает «Газета.ру». По словам главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям министерства Елены Малинниковой, последний рост количества заболевших наступил через пять-восемь дней после «шашлыков».