Москва, 9 апреля. Эксперты Роскачества рассказали о правилах хранения круп и муки дома. Подробная инструкция и советы представлены в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что главой причиной порчи круп и муки является воздействие на них кислорода, из-за которого окисляются содержащиеся в крупе жиры. Именно поэтому, как подчеркивают специалисты, появляется прогорклый вкус. Чем больше жиров в зерне, тем быстрее оно будет портится, пояснили в Роскачестве.

В ведомстве добавили, что цельные крупы менее уязвимы, чем размолотые. Самыми нестойкими в хранении являются пшено, геркулес и овсяные хлопья, заявили эксперты, отметив, что срок хранения манной, кукурузной, овсяной муки составляет 10 месяцев, пшеничной — 14 месяцев, а риса, перловки и гречки-ядрицы — 16, 18 и 20 месяцев.

В Роскачестве советуют не хранить крупы на свету, кроме того, важно использовать герметичные закрытые емкости. Также лучше не ставить крупы вместе с сухофруктами, которые могут быть заражены сухофруктовой огневкой или другими бабочками-вредителями. Зерно лучше хранить при одинаковой температуре, предупреждают специалисты.

Эксперты отмечают, что личинки вредителей в крупах можно уничтожить, если прогреть ее в духовке в течение 2-5 минут.

В ведомстве также рассказали, как хранить муку в домашних условиях, чтобы как можно дольше сохранить ее качество. Муку советуют хранить в сухом прохладном месте. Кроме того, нужно помнить, что на ее качество влияет и свободный доступ воздуха.

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