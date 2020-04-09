WSJ узнала о скупке Саудовской Аравией акций европейских нефтяных компаний

Москва, 9 апреля. Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел пакеты акций европейский нефтегазовых компаний на общую сумму около миллиарда долларов, пользуясь снижением их котировок в условиях обвала цен на черное золото и пандемии коронавируса, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, Суверенный фонд Саудовской Аравии в последние недели купил «недооцененные на рынке акции» норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Источник газеты не исключил, что саудиты продолжат скупать акции нефтяных компаний при благоприятных для Эр-Рияда условий.

Как пишет издание, в период с 30 марта по 6 апреля фонд приобрел около 14,5 миллиона акций Equinor на сумму 200 миллионов долларов. Таким образом, Эр-Рияд стал 12-м по величине акционером этого предприятия. После завершения сделки доля Суверенного фонда Саудовской Аравии составила 3,40%.

Что касается числа приобретенных акций других европейских компаний, источники не уточнили. Однако по информации газеты, доля фонда в Royal Dutch Shell составила 2,17%, в Total 1,87%, в Eni — 0,49%.

Напомним, после того, как страны ОПЕК+ в марте не смогли договориться в дополнительном снижении добычи нефти в связи с эпидемией, произошел обвал цен на нефтяном рынке. В настоящее время стоимость нефти марки Brent не превышает 33 рублей за баррель.