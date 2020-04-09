Гузеева сообщила, что астролог Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»

Москва, 9 апреля. Телеведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале — астролог Василиса Володина — отказалась от съемок в проекте из-за коронавируса. Отмечается, что съемки программы идут, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, введенные в Москве.

При этом программу снимают с соблюдением мер предосторожности: без зрителей, в обработанной студии. Также ведущие отказались от услуг гримеров и стилистов, всем участникам перед проходом на съемки измеряют температуру. При этом в съемках участвуют сваха Роза Сябитова и телеведущая Лариса Гузеева. Володина заранее предупредила руководство, что сниматься из-за пандемии не будет.

«Мы с Розой работаем вдвоем. Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, и правильно поступила…», — сообщила Гузеева в своих социальных сетях.

Как пишет издание KP.Ru, Гузеева считает, что задача телевидения сейчас развлекать народ, который самоизолировался у экранов.

Ранее Гузеева занялась спортом на карантине. До этого она провела время в клинике в Петербурге, специализирующейся на лечебном голодании. Как писали средства массовой информации, она вернулась оттуда постройневшей и помолодевшей. Она решила закрепить результат и не прибавлять в весе. Гузеева придумала, как привести себя в порядок на карантине. Как уточнила телеведущая, она заказала домой беговую дорожку.

Также Гузеева в своем Instagram опубликовала видео, в котором отчитала жителей Москвы, нарушающих режим самоизоляции и гуляющих по городу в карантин. Из-за возмущения Гузеева не смогла сдержать эмоций.