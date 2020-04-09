LIVE: Запуск корабля СОЮЗ с 63 экспедицией на МКС. ФАН-ТВ

Члены экипажа экспедиции МКС-63 Крис Кэссиди из НАСА и космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер на борту космического корабля «Союз» отправятся с казахстанского космодрома Байконур на Международную космическую станцию в четверг, 9 апреля. Отправление космонавтов в полугодовую миссию запланировано на 08:04 по Гринвичу, 11:04 по московскому времени. Семьи членов экипажа и представители СМИ не будут допущены к запуску на Байконуре из-за пандемии COVID-19. Кэссиди, Иванишин и Вагнер заменят членов экипажа экспедиции МКС-62 Олега Скрипочку из Роскосмоса, а также Джессику Меир и Эндрю Моргана из НАСА, которые возвращаются на Землю 17 апреля.