Проголодавшийся после спячки медведь напал на туриста на Байкале

Иркутск, 9 апреля. Туристу пришлось спасаться от пробудившегося после спячки медведя на дереве на Байкале. Дикое животное настигло мужчину на одном из участков «Кругобайкальской железной дороги». Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел недалеко от мыса Толстый, где турист решил разбить лагерь и переночевать. Свирепое животное привлек запах продуктов, турист был вынужден вскарабкаться на дерево, чтобы спастись от проголодавшегося медведя. Пока медведь лакомился провиантом мужчины, тот вызвал спасателей.

Звук приближающейся аэролодки со спасателями испугал медведя, и он ушел в тайгу. Сотрудники МЧС доставили туриста в поселок Никола, передает «ФедералПресс».

Представители организации «Заповедное Прибайкалье» сообщили, что это уже второй случай в этом сезоне, когда животное появляется на «Кругобайкальской железной дороге». Они пояснили, что медведи пробуждаются после зимней спячки и пытаются найти себе еду.