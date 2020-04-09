Адвокат рассказала о проблемах со здоровьем у Бари Алибасова

Москва, 9 апреля. Представитель актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, адвокат Юлия Вербицкая сообщила о проблемах со здоровьем супруга звезды, продюсера Бари Алибасова. По ее словам, женщина переживает, что муж может заразиться коронавирусом.

Вербицкая сообщила, что сейчас супруги соблюдают режим самоизоляции в разных квартирах: Федосеева-Шукшина в доме на ул. Бочкова, Алибасов — в квартире на Мерзляковском переулке.

«Бари Каримович сообщил нам, что плохо себя чувствует и не выходит из дома. Мы очень обеспокоены, не дай Бог случится что-то серьезное. Все-таки вокруг коронавирус, и оба супруга в зоне риска», — сказала адвокат в беседе с Kp.ru.

По ее словам, в семье Федосеевой-Шукшиной и Алибасова есть нерешенный имущественный вопрос. Народная артистка уже по этому поводу направила своему супругу официальное письмо, пока основатель группы «На-На» не получил его. Разглашать подробности дела адвокат не стала, отметив, что «недоразумение может перейти в публичную плоскость».

Напомним, летом прошлого года Бари Алибасов попал в больницу с сильным отравлением. Артист случайно выпил жидкость для прочистки труб. Медики диагностировали у руководителя «На-На» значительные ожоги дыхательных путей и пищевода. После выписки продюсер вынужден придерживаться специальной диеты.