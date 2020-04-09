Глава Челябинской области самоизолировался из-за коронавируса у пресс-секретаря

Челябинск, 9 апреля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о решении перейти на режим самоизоляции после того, как у его пресс-секретаря была диагностирована коронавирусная инфекция.

Текслер на брифинге 9 апреля подтвердил, что у его пресс-секретаря Сергея Зюся подтвердился коронавирус, его госпитализировали несколько дней назад.

«У Сергея Зюся подтвержден диагноз коронавируса. Только что пришли результаты из «Вектора». В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию, буду соблюдать режим здесь, на рабочем месте, регионом продолжу управлять», — сказал Текслер.

У лиц, контактировавших с Сергеем Зюсем взяли тесты на коронавирусную инфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта была объявлена пандемия COVID-2019 во всем мире. Ранее врач Александр Мясников поделился своим мнением касательно того, как правильно снимать режим самоизоляции и какие последствия можно ждать от долгого пребывания дома. Он подтвердил, что режимы карантина и самоизоляции ставят под угрозу здоровье людей, особенно пожилых. По словам Мясникова, обостряются и психические заболевания, а также может усиливаться депрессия и напряжение среди членов семьи. У пожилых людей «нет вариантов, кроме изоляции», которая может сохранить их здоровье, добавил телеведущий.

Некоторые политологи, экономисты и социологи уверены, что коронавирусная инфекция COVID-2019 была разработана учеными в США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что коронавирус был разработан американскими учеными еще пять лет назад в секретной лаборатории.