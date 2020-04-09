Двое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

Нижний Новгород, 9 апреля. Два ребенка погибли и три человека пострадали во время пожара в Нижегородской области. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей.

Пожар произошел после 03.00 часов ночи 9 апреля в деревне Соловьиха в Воскресенском районе: загорелся одноэтажный частный дом №22, расположенный на улице Садовой. Двое детей 2012 и 2017 годов рождения получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Трое взрослых и один ребенок пострадали, их госпитализировали в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воскресенская центральная районная больница». Еще один человек отказался от помощи медиков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По данным регионального МЧС, пожар уничтожил 96 квадратных метров.