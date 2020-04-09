Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

Страсбург, 9 апреля. Шведские парламентарии призвали возобновить антироссийские санкции в рамках ПАСЕ. С данным предложением выступили депутаты Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

Шведские парламентарии утверждают, что после возвращения в ПАСЕ, Россия якобы «игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах».

«Важно, чтобы Швеция и отдельные депутаты риксдага, причем те, кто принадлежит к правящим партиям, твердо придерживались ранее принятых санкционных мер», — заявляют депутаты из Швеции.

Напомним, что в 2014 году делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосованиях и наблюдательных миссиях, а также входить в состав руководящих органов организации. В ответ на этот шаг, Москва перестала направлять своих парламентариев для работы в ПАСЕ и вскоре заморозила выплату взносов в Совет Европы.

Однако в мае прошлого года в Совете Европы приняли заявление о равенстве всех делегаций. Через месяц в ПАСЕ была одобрена резолюция, подтверждающая полномочия делегации РФ в полном объеме. Данное решение было негативно воспринято Украиной, Грузией и балтийскими странами.

Несмотря на заявление шведских представителей, эксперты подчеркивают, что пересмотр решения в отношении делегации РФ невозможен.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина утверждает, что никто не станет пересматривать решение о полномочиях РФ в ПАСЕ. Эксперт отмечает, что подобные высказывания со стороны шведских политиков свидетельствуют о неоднородном политическом ландшафте Швеции.

«Есть партии, которые нейтрально относятся к вопросам антироссийских санкций. Кроме того, есть партии в Швеции, которые скорее негативно относятся к НАТО: это, например, крайние правые партии. В данном случае можно рассматривать этот вопрос как взаимодействие внутриполитического ландшафта Швеции», — говорит Наталья Еремина.

В феврале российский МИД подчеркивал, что в ПАСЕ сохраняется устойчивое большинство, которое осознает бесперспективность изоляции РФ и нацелено на диалог с Москвой.

Ранее политолог и общественный деятель Сергей Марков заявлял, что деятельность ПАСЕ становится бессмысленной без активного участия России, так как по многим вопросам российская делегация может открывать правду западной общественности.