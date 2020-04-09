Боец ММА Чепмен застрелен в своем доме в США

Вашингтон, 9 апреля. Американский боец смешанных единоборств 30-летний Исайя Чепмен был застрелен в своем доме в Акроне в штате Огайо. Отмечается, что полицейские прибыли на место происшествия сразу после известий о стрельбе.

Они нашли Чепмена с несколькими огнестрельными ранениями. Как пишет издание Mma Junkie, спортсмена отправили в больницу, где врачи констатировали его смерть. На данный момент предполагаемый подозреваемый в стрельбе остается на свободе.

Напомним, Чэпмен вел профессиональную карьеру с 2012 года, последний бой спортсмена ММА состоялся в октябре прошлого года на турнире Bellator 232.

Напомним, 19 июля 2018 года в Алма-Ате был убит известный казахстанский фигурист Денис Тен. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя мужчинами, которых застал за кражей зеркал своего автомобиля. Фигурантами уголовного дела стали три человека.

Убийцы казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена получили по 18 лет колонии. Такой приговор вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты. Отмечается, что Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов проведут к колониях по 18 лет.

Кудайбергенова суд признал виновным в краже, разбое и убийстве, Киясова — в разбое и убийстве. Приговор третьему фигуранту уголовно го дела Жанару Толыбаеву, которого обвиняют в утаивании преступления и краже, еще не вынесен.

Ранее Кудайбергенов, давая показания в суде, попросил прощения у родных спортсмена. Он уточнил, что, совершая преступление, не задумывался о том, что может нанести вред здоровью или убить человека.