Киссинджер предрек политический и экономический хаос из-за коронавируса

Вашингтон, 9 апреля. Государственный секретарь США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде Генри Киссинджер рассказал, какие шаги должны предпринять демократические страны, чтобы пандемия обернулась минимальными последствиями. По его словам, кризис, вызванный распространением коронавируса, может затянуться на многие годы.

«Хаос может затянуться на поколения», — подчеркнул он.

Как считает американский политик, США нужно дальновидное правительство. По словам Киссинджера, пандемия является опасностью, беспрецедентной по масштабу и глобальности. При этом дипломат подчеркнул, что счастье и процветание человечества возможно лишь при доверии к власти. Именно руководство стран должно предупреждать приближающиеся беды, восстанавливать стабильность.

Как пишет Wall Street Journal, по мнению политика, пандемия COVID-19 показала, что многие правительственные институты ждет провал.

«Насколько этот приговор будет справедлив, неважно. Главное вот в чем: мир больше не будет прежним, таким как до коронавируса», — подчеркнул Киссинджер.

По его словам, нужно не только бороться с коронавирусом, но и уже работать над созданием «поствирусного» мирового порядка. Он уверен, что политический и экономический хаос, вызванный опасным вирусом из Китая, может затянуться на поколения.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.