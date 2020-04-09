Россия готова сократить добычу нефти по сделке ОПЕК+. События дня. ФАН-ТВ

Россия готова сократить добычу нефти на 14% Сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала текущего года — на такой шаг готова Россия в рамках сделки между странами ОПЕК+. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в Минэнерго. Но это решение возможно только в случае пропорционального снижения своей доли в общей добыче и со стороны других участников рынка. Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Америка отказывается согласовывать объемы своей добычи с другими странами. Между тем завтра должна пройти встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки», участники которой надеются убедить Вашингтон участвовать в стабилизации рынка. Предварительных договоренностей два ключевых игрока — Россия и Саудовская Аравия — должны достичь сегодня, как раз на встрече в формате ОПЕК+. Стороны уже сошлись во мнении, что суммарно с рынка следует убрать 10 миллионов баррелей черного золота.

Сирия обратилась к РФ за помощью в борьбе с пандемией Власти Сирии обратились к нашей стране за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает сирийская дипмиссия в России. В частности, посол арабской республики в Москве Раид Хаддад рассказал, что Дамаск остро нуждается в тест-системах для выявления новой инфекции, защитных костюмах для медперсонала и оборудовании для проведения обследований и анализов. Стоит отметить, что затяжная война с террористами на территории ближневосточного государства заметно ударила и по всем сферам жизни страны, и состояние медицины в Сирии оценить несложно. Все это время Россия оказывала своему союзнику всестороннюю помощь и поддержку.

В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом Что касается эпидемии, в Москве за прошедшие сутки умерли еще семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, об этом сообщает оперативный штаб столицы. Возраст пациентов колебался от 46 до 90 лет, но у всех имелись сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония, хронический бронхит и другие. Статистика же сегодня выглядит следующим образом: в Москве обнаружено более 5 800 (5 841) случаев заболевания COVID-19, а по всей стране их число превысило 8,5 тысяч (8 672), летальных исходов в России уже 38, а во всем мире, согласно подсчетам университета Джона Хопкинса, уже почти полтора (1,4) миллиона заразившихся и 86 тысяч летальных исходов.