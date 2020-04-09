В Госдуме предложили субсидировать простаивающие компании

Москва, 9 апреля. Депутат Государственной думы Михаил Щапов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить субсидии за счет федерального бюджета для предприятий, которые не работают и которым необходимо выплачивать зарплату работникам.

Щапов подчеркивает, что субсидии предназначены для тех компаний, которые находятся в условиях простоя из-за пандемии коронавируса. Согласно его инициативе, заработная плата сотрудников должна компенсироваться не менее чем на 70%.

«Если у работодателя, деятельность которого приостановлена, имеются сотрудники с детьми, то размер субсидий должен составлять не менее 80% от зарплаты работника с одним несовершеннолетним ребенком, с двумя и более — 100% от зарплаты», — говорится в обращении Щапова к Мишустину.

Ранее в Национальном родительском комитете выступили с инициативой установить пособие для родителей, которые потеряли работу или столкнулись с задержкой зарплаты, в результате чего доход их семей стал ниже прожиточного минимума.

8 апреля правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсации туроператорам затрат из-за пандемии коронавируса. Выделенные средства будут направлены операторам на возмещение затрат, вызванных ограничением авиасообщения. Также на эти деньги будет производиться эвакуация россиян из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией.