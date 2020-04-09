Отец Жанны Фриске задолжал другу певицы около двух миллионов рублей

Москва, 9 апреля. Отец певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни после тяжелой болезни в 2015 году, Владимир признался, что влез в долги, чтобы не быть должным благотворительной организации «Русфонд». По его словам, семья должны была благотворительной организации около 22 миллионов рублей.

Как уточнил Владимир Фриске, средства за несколько недель до смерти дочери сняла со счетов организации мать Жанны. Доказать то, что финансы были потрачены на лечение Жанны Фриске семья, семья не смогла.

Как пишет издание KP.Ru, судебные приставы после разбирательств в различных инстанциях выставили на торги квартиру Жанны Фриске в элитной новостройке (90 квадратных метров) в Шмитовском проезде Москвы. При этом отец Фриске решил разобраться с долгами и занял деньги. Как уточнил отец певицы, квартира, которая для него многое значит, могла уйти за бесценок. Отцу Фриске пришлось продать машину, дом в Калужской области.

«Помог друг Жанны, которому я еще должен около двух миллионов рублей. В общем, отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас она ценна как память о дочери», — сказал он.

При этом отец Жанны Фриске должен другу певицы около двух миллионов рублей.

Ранее адвокат Жанны Фриске заявил, что подпись на заключенном с «Русфондом» договоре была поставлена не певицей. В паспорте певицы подпись выглядит совершенно по-другому. В его расположении имеются результаты независимой экспертизы, которые подтверждают данный факт. Подпись в договоре значительно отличается от подписи в паспорте Жанны Фриске. Копия удостоверяющего личность документа прикреплена к имеющимся материалам дела.

Отметим, что 2 августа 2019 года семья Жанны Фриске полностью вернула задолженность «Русфонду», которая составляла более 21 миллиона рублей. Ранее родственники отказались подтверждать, что собранная благотворительными организациями сумма была потрачена на лечение певицы, поэтому были вынуждены выплатить долг фонду.