Район населенного пункта ЛНР попал под минометный огонь ВСУ

Луганск, 9 апреля. ВСУ дважды за минувшие сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР, сообщают представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрелам подвергся район села Калиновка», — сообщают представители ЛНР в СЦКК.

По их информации, украинские силовики обстреляли территорию республики из минометов калибра 82 мм.

Несколько дней назад сообщалось, что в результате обстрелов со стороны Украины погибли два военнослужащих Луганской Народной Республики.

Напомним, что гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, после государственного переворота в Киеве. Восточные регионы не стали подчинятся новой власти и объявили о своей независимости, образовав Луганскую и Донецкую Народные Республики. После этого киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.